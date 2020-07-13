تراند اليوم : شوف أغنية وحشتوني لفضل شاكر بأسلوب جديد – فيديو

أطلق الفنان فضل شاكر من جديد عمله الغنائي الذي حمل عنوان ” وحشتوني ” بأسلوب جديد، حرص من خلاله شاكر أن يبرز أعلام الدول العربية ، بالإضافة إلى إبرز بعض معالم تلك الدول، كما حرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، الذي شارك به نخبه من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بان الأغنية من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور ، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، أنا واحشكم ومعذور .

” وحشتوني ” تم إعادة إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على يوتيوب، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي.