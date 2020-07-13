تراند اليوم : بعد إنفصاله عن صديق عمره .. أورتيجا يطرح أغنية بعنوان فرعون .. الليلة

أعلن أورتيجا من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، عن موعد الأغنية التي تحمل “فرعون”، في الـ 7 مساء الليلة.

وذلك بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدماها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.

كما أن للثنائى اوكا وأورتيجا تجربة سينمائية حيث شاركا فى فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبيةٍ تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يُفاجأ الجميع بوقوع عملية خطفٍ وتُوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

والفيلم من إنتاج عام 2013. بطولة مي كساب وأعضاء فريق “8%”، وهم أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا، والفيلم من تأليف إبراهيم فخر، وإخراج حسام الجوهري.