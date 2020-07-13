تراند اليوم : بالفيديو .. ساندي تستعيد ذكرياتها بفقدان هذا الشيء

شاركت الفنانة ساندى جمهورها بفيديو جديد لها من باريس تستعيد فيه ذكرياتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ساندى على الفيديو قائلة: لم أفتقد السفر، أو ديزني، أو باريس، أفتقد شعري الطويل morning صباح الخير # صباح # ذكريات # ديزني # باريس

وحاز الفيديو على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالتالي:

ساندي القمر، جميلة في كل حالاتك، ربنا يحميكي

وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل “الحرملك” من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

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المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب”.