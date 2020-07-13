العثور على جثة نايا ريفيرا المفقودة

وُجدت جثة نجمة مسلسل Glee المفقودة منذ أكثر من أربعة أيام نايا ريفيرا في بحيرة في جنوب كاليفورنيا.

وكانت ريفيرا 33 سنة قد اختفت منذ يوم الأربعاء بعد ركوب القوارب مع ابنها البالغ من العمر أربع سنوات في بحيرة بيرو. والذي وجد نائما بمفرده في القارب.

والذي قال للشرطة إنه" ووالدته ذهبا للسباحة لكنها لم تعد بعد ذلك".

ومنذ ذاك استأنف الغواصون وفرق التفتيش البحث مستخدمون معدات السونار المتقدمة ولم يجدوا أثراً حتى اليوم.

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تشتهر ريفيرا بلعب المشجعة سانتانا لوبيز في مسلسل "Glee".

وحتى الآن لم تصرح الشرطة الاميركية بالسبب الرئيسي لوفاتها، ويتوقع أن يتم اعلان ذلك في مؤتمر صحفي