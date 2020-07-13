انعام سالوسة: فيروس كورونا قطع عيشنا وقعّدنا في البيت

أكدت النجمة الكبيرة إنعام سالوسة، أن سبب اعتذارها عن فيلم «النمس والإنس» للنجم محمد هنيدي هو فيروس كورونا المستجد، موضحة أن سنها كبيرة، ولا تتحمل هذا المرض اللعين، وذلك رغم حبها لنجم كبير مثل هنيدي ومخرج عظيم وهو شريف عرفة، قائلة بخفة دمها المعهودة: «الكورونا قطعت عيشنا والحمد لله»، مؤكدة أنها لن تتعاقد على أي عمل طوال أزمة فيروس كورونا، وأنها ستظل في المنزل ولا تخرج منه حتى ينتهي الفيروس.

وكان المخرج شريف عرفة رشح إنعام سالوسة للمشاركة في الفيلم لتجسد دور جدة منة شلبي خلال الأحداث ومن عشيرة الجن، خاصة وأن آخر تعاون بين إنعام وهنيدي هو فيلم «همام في أمستردام» الذي عرض منذ 12 عاماً.

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فيلم «النمس والإنس» بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أعمال محمد هنيدي.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة إنعام سالوسة مسلسل «الفتوة» للنجم ياسر جلال، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً، وشارك في بطولته كل من الفنان أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولي، ومي عمر، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي إنتاج سينرجي.

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