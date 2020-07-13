ملاحظات غريبة في علاقة هيفاء وهبي ومحمد وزيري

منذ فترة ليست بالقليلة تصدر اسم الفنانة هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن قيام مدير أعمالها محمد وزيري بسرقتها والحصول على مبالغ مالية طائلة منها، ومنذ ذلك الوقت أصبحت هيفاء وهبي حديث الجمهور، خاصة وأنها تنشر بين وقت وآخر بعض التدوينات التي تكشف خلالها عن معلومة جديدة عن تلك الأزمة، لكن هناك بعض الملاحظات الغريبة التي تتخلل أزمة هيفاء ومدير أعمالها نرصدها في السطور التالية:



في أغلب الأزمات الخاصة بالنسب أو الزواج، دائماً ما ينكر الرجل زواجه من الأنثى، وتحاول هي أن تثبت زواجها منه بشتى الطرق، لكن الغريب في الأمر هو أنه قد حدث العكس في أزمة هيفاء ووزيري، حيث إنه قد أعلن أنه متزوج منها منذ ثلاث سنوات، لكن خرجت هيفاء ونفت هذا الأمر، حتى إنها قالت «لقد فشل وزيري في الإثبات للمحكمة أنه متزوج مني»، ولا أحد يعلم السبب وراء إنكار هيفاء الزواج منه.

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الملحوظة الثانية: أن محمد وزيري أكد أنه هو من أنتج فيلم «أشباح أوروبا» من ماله الخاص، وأنه يمتلك خمس وحدات سكنية بأحد المشاريع السكنية الراقية، لكن لم يتطرق أحد ويبحث عن حياة محمد وزيري قبل 2017 وهو نفس العام الذي تعرّف فيه على هيفاء وهبي، وهل كان محمد وزيري قبل ذلك التاريخ من الأثرياء.



الملحوظة الثالثة: أن هيفاء وهبي لم تحاول الكشف عن شخصية محمد الوزيري أمام الجمهور، ومنْ هو ذلك الشخص الذي لم يكن أحد يعرفه قبل علاقته بها، وهل كانت له علاقة بالوسط الفني قبل إدارته لأعمالها.



الملحوظة الرابعة: أن هيفاء وهبي كانت دائماً تؤكد أن محمد وزيري هو مدير أعمالها، بالرغم من أن لديها مديرة أعمال أخرى؛ ليخرج وزيري ويؤكد أنه ليس مدير أعمالها ولم يعمل من الأساس مديراً لأعمال أي فنان؛ ليكون هناك سؤال مهم أيضاً هو، إذا كان وزيري ليس مدير أعمال هيفاء فما الصفة التي تجعله يظهر معها في كل مكان حتى إنه يلازمها في حفلاتها وحلقاتها التليفزيونية وأماكن تصوير أعمالها الفنية؟!

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