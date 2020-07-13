بالفيديو.. رد فعل منة شلبي بعد تقبيل شاب لها عنوة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنانة منة شلبي في إحدى الندوات القديمة، التي كانت تشارك بها في أحد المهرجانات الدولية، وتعرضت منة شلبي خلال الندوة لموقف محرج للغاية.

فبعد أن انتهت الندوة كان بين الحاضرين معجب بالفنانة منة شلبي، وكان يحضر معه باقة من الزهور لتقديمها لها بعد انتهاء الندوة، وبالفعل قام بهذا الشيء، ولكن ما لم يتوقعه أحد أن يقوم هذا الشخص بتقبيل يد الفنانة منة شلبي أثناء تقديم باقة الزهور لها مما جعلها تشعر بالحرج الشديد، ولم يكن من منة شلبي إلا أن تجلس على المسرح الذي كانت تقدم خلاله الندوة، وتعرب عن سعادتها البالغة لهذا الشخص ولم تتركه يمشي من المكان إلا بعد أن قبلت يده أيضاً.

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وتحدث الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة ورقي منة شلبي في التعامل مع هذا المعجب وأشادوا بطريقتها بشكل كبير وأكدوا أنها فنانة من طراز خاص.

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على ناحية أخرى تقوم الفنانة منة شلبي حالياً بتصوير فيلمها الجديد الأنس والنمس التي تشارك في بطولته بجانب الفنان محمد هنيدي وصابرين وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي وغيرهم من نجوم السينما، ومن المقرر أن يطرح بدور العرض خلال العام الجاري.





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