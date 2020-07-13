هذه هي نتيجة مسحة كورونا للفنان محمد الريفي.. هل أُصيب بالفيروس؟

طمأن المنتج رائد ترك جمهور النجم محمد الريفي، والفائز بالنسخة الأولى من برنامج «أكس فاكتور» عن سلبية نتائج تحاليل كورونا للمرة الثانية، بعد عوته إلى وطنه بعد أن ظل في مصر، لمدة تزيد عن 6 أشهر رفقة زوجته، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فُرضت للتصدي لجائحة كورونا، وتعاقد خلالها مع شركة ترك برودكشن لإنتاج عدد من الألبومات الغنائية من العيار الثقيل؛ لتعيد الريفي بقوة إلى الساحة الغنائية وتصوير عدد من الكليبات وأيضاً إدارة الأعمال الخاصة بالنجم محمد الريفي، والذي يتولى إدارة أعماله طارق العتر، وهو مدير أعمال عدد من نجوم الغناء الوطن العربي مثل ميجا ستار محمد فؤاد والسوبر ستار شيرين عبد الوهاب وغيرهم من نجوم الغنا، ولقد صرح رائد ترك بأن ترك برودكش لها طابع خاص وخط مميز في اختيار أعمالها مثل فيلم رحلة العائلة المقدسة، الذي يشارك فيه عدد من نجوم السينما العالمية، الذين تم التعاقد معهم وأيضاً فيلم آخر يهود الإسكندرية الذي سيتم تصويره في اليونان وفيلم سبعة فلوسكاب وفيلم حكاية ٧٧٧ الذي سيقوم ببطولته النجم محمد رمضان وسيشاركه النجم العالمي فان دام، وتعمل الآن في تحضير فيلم أسرار مريم وغيرها من الأعمال ذات الطابع الخاص وأيضاً عدة برامج بأفكار خارج الصندوق منها برنامج ذكرياتي معهم للماكير المصري العالمي محمد عشوب، ويتضمن البرنامج أسرار وخبايا نجوم الصف الأول؛ مثل النجم عادل إمام والنجم أحمد زكي والنجم محمود عبد العزيز وآخر من تم التعاقد معهم الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب لإنتاج مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية. الجدير بالذكر أن آخر أعمال بركان الأغنية العربية محمد الريفي، أغنية «قهوة سادة» من كلمات أحمد جابر، وألحان حودة بندق.

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