صور قديمة لزوجة عاصي الحلاني حين انتخبت ملكة جمال لبنان

تعد زوجة الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، كوليت بولس إحدى أجمل ملكات الجمال اللواتي فزن باللقب وذلك منذ تاريخ بدء المسابقة وحتى اليوم. في أواخر الثمانينيات، انُتخبت الحلاني ​ملكة جمال لبنان​ لتتربع على عرش الجمال والأنوثة، حيث لفتت الأنظار إليها منذ ظهورها الاول مما جعل مقاييس الجمال في المسابقة ترتفع بشكل كبير. Advertisements وبعد مرور حوالي 31 عاماً على انتخابها، لا تزال بولس تعد إحدى أجمل سيدات المجتمع اللبناني وأكثرهنّ تألقاً وجاذبيةً.

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