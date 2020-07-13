احتفل أصدقاء الممثلة السورية ​هبة نور ​ بعيد ميلادها وأقامو لها احتفالاً في أحد المقاهي وحرصوا على جعل أجواء العيد مميزة.

وشاركت نور متابعيها في صفحتها الرس مية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من أجواء الاحتفال ظهرت فيه وقد ارتدت فستاناً أنيقاً، وفي الوقت نفسه بيّن أنوثتها فجاء ملتصقاً بجسمها وبقصة مفتوحة عند الصدر أبرز مفاتنها ، وبدت هبة سعيدة وهي تحمل في يدها شعلة مضيئة كانت موضوعة على قالب الحلوى للمناسبة معبرة عن محبتها الكبيرة لأصدقائها. Advertisements

وعلقت هبة على الفيديو :"شكرا من كلل قلبي لكل رفقاتي اللي كانو معي مبارح بحبكم كتير ويخليلي ياكم وتدوم هالجمعة الحلوة".

إشارة إلى أن احتفال هبة بعيدها تزامن مع تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل "​طبق الأصل​" سيناريو وحوار سلام الكسيري، وإخراج علي محي الدين علي، ويضم العمل مجموعة من النجوم السوريين على رأسهم ​عباس النوري​ ونور علي و​ميلاد يوسف​ و​محمد خير الجراح​ وفايز قزق وجلال شموط وعهد ديب و​محمد قنوع​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة مثيرة... شاهدوها هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.