ميساء مغربي تنفي تكفلها بأجور الفنانين في "نجد"

أطلقت صالات سينما في الرياض، عرضها الأول في المملكة العربية السعودية للفيلم السعودي "نجد"، الذي تدور أحداثه في فترة الخمسينات من القرن الماضي.

شائعات كثيرة نالت العمل، أبرزها عدم استلام بعض الفنانين المشاركين فيه لحقوقهم حتى الآن، وأنه تصدر اسم الفنانة حياة الفهد في الفيلم كان لمجرد فتح شباك التذاكر، فضلا عن مساهمة الفنانة ميساء مغربي في دفع تكاليف الفنانين المشاركين من الكويت.

من جانبها، ردت ميساء على هذه الشائعات، كاتبة على Twitter: "أرجو عدم زج إسمي في تفاصيل أجهلها ولم أشهد على وقوعها فأنا حللت ضيفة مكرمة على أسرة الفلم خلال تصويرهم في الكويت ولم أشهد أي تقصير من أسرته، وأتمنى ان يكون نجد بداية أعمال سينمائية جماهيرية تثري العقول والمخيلات وتروي تعطش الجمهور لأعمال محلية جميلة".

يُذكر أن "نجد" أول فيلم سعودي يعرض فى المملكة العربية السعودية، وهو من تأليف خالد الراجح، وإخراج سمير عارف.

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