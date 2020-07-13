شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود ينصح جمهوره بارتداء الكمامة مع نهاية الإغلاق بسبب كورونا.. اعرف قال أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم المصرى العالمى مينا مسعود، نصيحة إلى جمهوره بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات عند الخروج تزامنًا مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من مدن العالم بعد الإغلاق الذى فرضه علينا فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة غسل اليدين باستمرار.

ونشر مينا مسعود، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة خلال ارتدائه كمامة، وعلق قائلاً: "لقد مرت أربعة شهور على إغلاق العالم، عندما تبدأ في العودة إلى الحياة الطبيعية، تذكر أن تغسل يديك كثيرًا وترتدي قناعًا".



مينا مسعود عبر انستجرام

يشار إلى أن ديزنى ستبدأ إنتاج جزء ثان للعمل مع المؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، بعد النجاح الكبير الذى حققه، حيث ذكر موقع variety أن الفيلم فى مرحلة مبكرة من الإنتاج، لكن بعد قضاء الأشهر الـ 6 الماضية فى تحديد الاتجاه الذي يتخذه الفيلم الثانى وقصته، يتطلع المنتجون حاليا للبدء في التحضيرات.

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ويخوض مسعود بطولة مسلسل جديد بعنوان Reprisal من بطولة مجموعة متنوعة منهم أبيجيل سبنسر، رودريجو سانتورو، ماديسون دافنبورت، ديفيد داستالمشيان، ريس ويكفيلد، دبليو ايرل براون، جيلبرت أوور، جيريمي هاريس، تشاد مايكل بيرد، إرنست ميرسر، تشاد بيتر، تشارلز ستريكلاند ويدور العمل حول امرأة تنطلق للانتقام من العصابة التي حاولت قتلها.

واستطاع النجم المصرى الكندى الشاب مينا مسعود أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin" ، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولاً فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.