شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة نجمة هيوليود فى بحيرة بجنوب كاليفورنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن السلطات عثرت على جثة، في البحيرة التي غرقت فيها الممثلة نايا ريفيرا، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل.



الممثلة نايا ريفيرا وابنها

وقال المسئولون في مقاطعة فنتورا، اليوم الإثنين، إنه تم العثور على جثة في بحيرة جنوب كاليفورنيا، التي اختفت فيها الممثلة السابقة نايا ريفيرا، فيما تواصل السلطات البحث عن جثتها منذ يوم الأربعاء الماضي.

في سياق متصل، كشف عضو في فريق البحث عن الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا الاثنين، عن أن صورة تقود إلى مكانها بعد أن ظلت مختفية 7 أيام، حيث يقول روبرت إنجليس من فريق البحث والإنقاذ في مكتب مقاطعة فنتورا لمجلة "آس ويكلي" الأمريكية إن نايا ريفيرا أرسلت من هاتفها الذكي صورة لطفلها الذي يبلغ من العمر 4 سنوات وهو أمام مدخل ساحلي إلى أحد أفراد أسرتها، وذلك قبيل اختفائها في 8 يوليو الجاري في بحيرة بيرو.

وأوضح روبرت إنجليس أنه تم إرسال هذه الصورة إلى فريق الغوص لتحديد موقع الصورة وتفتيشه على نطاق واسع، خاصة أن الصورة التقطت قبل نحو ساعتين من العثور على نجل الممثلة وحيدًا داخل القارب العائم.



محاولات البحث عن الممثلة نايا ريفيرا (1)



وفي وقت سابق، كشف فريق البحث عن جثة النجمة العالمية نايا ريفيرا عن أنه بالفعل استمر البحث عن نايا أمس الأحد (12 يوليو) وكشف المسئولين اليوم عن أن البحث مستمر، ولكن ليس بنفس القوة التي كانت عليها في الأيام القليلة الماضية ، ويقال أنه تم مسح البحيرة بالسونار قد اكتمل بحلول نهاية أمس الأحد، و من المقرر أن تقوم السلطات بالبحث في الكبائن التي تصطف على بحيرة بيرو .

وجاءت فكرة تفتيش الكبائن ليس لأنهم يعتقدون أن نايا ريفيرا موجودة هناك، ولكن لأن هناك الكثير من نشاط علي وسائل الإعلام الاجتماعية و التي تشير لضرورة توجيه الأنظار للكبائن ، وأشار أحد المسئولين في تقرير تم نشره في موقع tmz أن الكثير من مستخدمي "تويتر" يتوسلون لرجال الشرطة للبحث في الكبائن في هذه المنطقة ، فعلى الأرجح، لأنهم يعتقدون أن نايا ربما تكون قد وصلت إلى واحدة منهم.

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محاولات البحث عن الممثلة نايا ريفيرا (2)

وأشار أحد المسئولين إلى أنهم لا يعتقدون أن نايا في إحدى الكبائن، وأنهم واثقون من أنها لا تزال في الماء، ولكن مع ذلك، سيتجول فريق البحث في المنطقة التي تقع فيها الكبائن، وسوف يطرق النواب الأبواب ويسألون عما إذا كانوا يعرفون أي شيء عن مكان نايا.

كان جورج ريفيرا والد النجمة العالمية نايا ريفيرا قد وصل مؤخرًا إلى بحيرة بيرو مع بقية أفراد الأسرة، وذلك حسب موقع " TMZ"، ومن الواضح أنه كان يتواجد هناك من أجل البحث عن جثة ابنته بأي طريقة ممكنة، والتي اختفت عدة أيام.



محاولات البحث عن الممثلة نايا ريفيرا (3)

من جهة أخرى قامت والدة نايا ريفيرا وشقيقها بزيارة المكان الذي اختفت نايا ريفيرا وذلك للمساعدة في العثور عليها، حيث ظهرا بإحدى الصور وهما ينظران إلى بحيرة بيرو بشكل مؤثر للغاية، وقد صعدا على أحد مراكب البحث وهم يرتدون سترات النجاة علي أمل في إيجاد ريفيرا.

وبعد سلسلة من التحريات التى أجرتها الشرطة بعد واقعة اختفاء النجمة نايا ريفيرا وانتشار تقارير تعرضها للغرق، كشفت التحريات عن أن سيارة نايا الـ" G-Wagon " كانت تتواجد في موقف السيارات الموجود بالقرب من شركة تأجير القوارب، وكانت حقيبة النجمة الشهيرة موجودة فى داخل السيارة، وذلك حسب موقع " TMZ " .

وكان اسم النجمة العالمية نايا ريفيرا حديث الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، بعد أن كشفت التقارير عن أن نايا ذات الـ33 عامًا قد تكون تعرضت للغرق في بحيرة بيرو بكاليفورنيا، وذلك بعد استئجارها قارب صغير لقضاء وقت ممتع مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، فقد عثر عليه وهو نائم مرتديا سترة النجاة في القارب بمفرده ولم تكن معه نايا نجمة مسلسل "Glee" وتركت سترة النجاة الأخرى في القارب ما جعل الكثيرين يتوقعون أن نايا قد غرقت بالفعل خلال رحلتها البحرية.