شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إبرام نشأت: عمر كمال مغنى فى "زنزانة 7" وليس ممثلا‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى إبرام نشأت مخرج فيلم "زنزانة 7" فى تصريح لـ"الخليج 365" ‏مشاركة مغنى المهرجانات عمر كمال ممثلاً ضمن أحداث الفيلم ‏وأوضح أن كمال سيشارك بأغنية فقط ولن يكون ضمن فريق ‏الممثلين.‏

تصريحات إبرام نشأت جاءت ردًا على رد فعل الدكتور أشرف زكى ‏نقيب الممثلين حين قال لـ"الخليج 365" إن شارك عمر كمال ممثلا ‏فى فيلم زنزانة 7، سيوقف عرض الفيلم.‏

كان الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين قد تواصل تليفونيًا مع إبرام ‏نشأت مخرج فيلم "ساعة شيطان" أيضًا بعد انتشار أخبار عن ‏مشاركة فتاة "التيك توك" دينا مراجيح فى الفيلم، وشرح نشأت للنقيب ‏حقيقة الأمر وأن تلك الأخبار التى تم تداولها غير صحيحة، وأخبر ‏مخرج ساعة شيطان، نقيب الممثلين أشرف زكى أن مراجيح لم ‏تصور مشهدًا بالفيلم ولن تشارك ضمن فريق العمل، وأنه لا يعرفها ‏من الأساس لأنه بعيد عن السوشيال ميديا بعض الشىء – بحسب ‏تصريحاته لـ"الخليج 365‎".‎

وأوضح نشأت أنه يتفهم غضب الفنانين والموهوبين خريجى ‏أكاديميات الفنون والنقابيين منهم، وانتهت المكالمة مع أشرف زكى ‏على الحفاظ على صورة الفن وعدم تشويهه‎.‎

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ونفى إبرام نشأت مخرج فيلم "ساعة شيطان" مما تم تداوله خلال ‏الأيام الماضية حول التعاقد مع فتاة "التيك توك" دينا مراجيح، ‏للمشاركة بالتمثيل فى فيلمه "ساعة شيطان"، بعد أن ظهرت مراجيح ‏ممسكة بسيناريو العمل وتم تداول الصورة بشكل كبير بين رواد ‏السوشيال ميديا ما أثار حفيظة عدد من الفنانين ومواهب أكاديميات ‏الفنون‎.‎

وأوضح إبرام نشأت فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه لا يعرف دينا ‏مراجيح قبل هذه الأزمة لبعده عن السوشيال ميديا، ولم يخترها ‏للمشاركة فى الفيلم ولم تصور أى مشهد من الأحداث، كل ما حدث ‏أن "ريجيسير" رشحها لتجسيد دور مكتوب فى العمل لبائعة مناديل ‏تقول فيه كلمتين فقط دون أن يعرف أنها دينا مراجيح‎ .‎

كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية ‏الفنون، قد حذر المخرج إبرام نشأت من الاستعانة بفتاة التيك توك ‏دينا مراجيح ‏فى فيلمه الجديد، مشيرًا فى تصريحاته لـ ”الخليج 365” ‏إلى أن نقابة المهن التمثيلية تدرس عدم التعامل مع المخرج، ‏وكذلك الفنانين ‏المنتمين لنقابة المهن التمثيلية، يرفضون الأعمال ‏التى تشارك فيها مثل دينا مراجيح

وأكد الدكتور أشرف زكى أنه سيخاطب جميع شركات الإنتاج بعدم ‏التعامل مع فتيات التيك توك مثل دينا مراجيح ومن على شاكلتها، ‏‏حتى لا يفقد الفن هويته، موضحًا أن نقابة المهن التمثيلية ستتخذ ‏خلال اليومين المقبلين إجراءات مشددة لمواجهة هؤلاء.‏