شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تعود عن قرار الاعتزال من أجل مسرحية "سيد درويش" مع ميدو عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت عن اعتزالها الفترة الماضية، وبررت ذلك الاعتزال بعدم قدرتها على التعامل مع الوسط الذى يشوبه "الشلاليه" وخلافه، تعود الفنانة لقاء سويدان عالم الفن، من خلال مسرحية "سيد درويش" الذى يلعب بطولتها الفنان ميدو عادل. وأعلنت لقاء سويدان عن خوضها تجربة العودة لمسرح عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقالت معلقة: بسم الله توكلنا علي الله، العرض الغنائي الأستعراضي، سيد درويش. يشار إلى أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير2" والذى عرض في عام 2019، من تأليف أحمد صبحى، إخراج محمد النقلى، وشاترك في بطولته كل من سوسن بدر، لوسى، مجدى كامل، داليا مصطفى، هادى الجيار، طارق صبرى، دنيا المصرى، ريم هلال، وعدد كبيرمن الفنانين. Advertisements

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