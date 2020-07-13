شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى من كواليس فيلم "30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد الفيشاوى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "30 مارس" حيث نشر على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مجموعة صور من كواليس الفيلم تجمعه مع الفنان خالد الصاوى والمخرج خالد موسى معلقًا عليها: "كواليس فيلم 30 مارس" فيلم "30 مارس" ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة. Advertisements

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