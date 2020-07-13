شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للموسم الجديد من مسلسل Lucifer والشيطان يظهر بشخصيتين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة الأمريكية نتفليكس، عن ملامح الجزء الأول من الموسم الخامس الجديد لمسلسل الخيال والفانتازيا Lucifer، بطولة النجم العالمى توم اليس، والمقرر طرحه يوم 21 أغسطس المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير، مقطع فيديو يظهر من خلاله بعض لقطات من الموسم الجديد، والتي شملت ظهور شخصية "الشيطان" مرتين وهو ما اثار الكثير من تساؤلات الجمهور.

Advertisements

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.

يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.