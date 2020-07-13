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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل انهى سكوت ديسيك علاقته بصوفيا ريتشي ليبدأ قصة حب مع كيلي جينر؟ تساؤل انتشر بسرعه هائلة بين محبي وعشاقي الثلاث نجوم الذين تفاجئوا بالفكرة وأن ديسيك قادرعلى تغيرمشاعرة بهذه السرعة، إلا أن موقع "جوسيب كوب" نفي تماما ما تردد ووصفة بالشائعة .

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقرير يؤكد أن ديسيك كان يأمل دائما ان تكون كيلي جينر سيدته وقصة حبه الجديدة، وذلك بعد أن انهي علاقته الغرامية مع عارضة الأزياء صوفيا ريتشي والتي كانت دائما محط تركيز وسائل الأعلام من شتي انحاء العالم ، حيث قال أحد المصادر للموقع أن سكوت هو من انهي العلاقة ، و الغريب أن المحيطين بعائلة كارداشيان و جينر يلاحظون دائما أنه يتصرف بغرابة حول كيلي.

حيث أشار المصدر أن سكوت وكيلي يتنزهان باستمرار معا ويتحدثان بانتظام، وكثيرا ما يظهرا وهم يهمسان لدرجة أن الأصدقاء المقربين بدأوا يتساءلون عما إذا كانوا يتواعدون بدون الإعلان عن هذه الخطوة .

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واستكمل المصدر مؤكدا ان كورتني كاردشيان والده أبناء سكوت ديسيك تشعر بحالة من الغضب الشديد بسبب تصرفات سكوت ديسيك مع شقيقتها الصغري، وهددته بعدم رؤية أبنائه من جديد إذا لم يتوقف عن تصرفاته .