شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى بريستون وجون ترافولتا زوجان يضيفان البهجة للسجادة الحمراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف قصة حب النجمة الراحلة كيلي بريستون و نجم هوليوود الشهير جون ترافولتا بأنها من أهم و أشهر قصص الحب في العالم التي كانت تتصيد تفاصيلها المواقع و الصحف الفنية، وبرحيل كيلي بريستون تذكر الملايين من عشاقي الزوجين العديد من الاطلالات التي جمعتهما علي من حياتهما اليومية و أيضا علي السجادة الحمراء .



كيلي وترافولتا كيلي وترافولتا

فقد كانت تعرف كيلي أنها من أكثر النجمات أناقة حيث تركز علي أدق تفاصيل إطلالاتها و هو ما جعل الكثيرين يؤكدون أنها و زوجها جون ترافولتا COUPLE " منتهي الشياكة " و لا يمكن مقارنة بأي ثنائي آخر ، واليوم نستعرض أجمل اطلالات جمع ترافولتا و كيلي خلال حضورهما الحفلات و العروض الخاصة و المهرجانات.



كيلي وترافولتا كيلي وترافولتا

كانت توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستجرام في وقت متأخر أمس الأحد.

وقال ترافولتا (66 عاما) "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".



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