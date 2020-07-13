شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسعار تذاكر أفلام أنور وجدى فى الأربعينات بالقرش والمليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السينما هى مرآة كل عصر، هى كأرشيف ضخم يحوى معلومات وبيانات عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها المجتمعات فى كل عقد زمنى، خاصة فترة الأربعينات والتى كانت بمثابة اللبنة الأولى فى تاريخ بناء السينما المصرية، كما أنها زامنت الحرب العالمية الثانية، وأسعار تذاكر السينما فى تلك الفترة تكشف عن العملات المتداولة فى تلك الآونة.

فيلم رجاء: من أشهر الأفلام التى عرضت فى فترة الأربعينات، وهو من بطولة أنور وجدى،ورجاء عبدة، ومحمود ياسين، ومحمود المليجى، ومارى منيب، من حوار ابو السعود الإربيارى، إخراج عمر حمبيعى، وكان سعر تذكرته 4 قروش.

فيلم رجاء تدور قصة فيلم عن يسعى عادل الثري- انور وجدى، للارتباط بإحدى الممرضات، ولكن يعمل والده على التفريق بينهما بأي طريقة، وذلك بسبب الفارِق الاجتماعي الكبير بينهما. فيلم قبلة فى لبنان: Advertisements من بطولة الفنان أنور وجدى، ومديحة يسرى، ومحمد فوزى، وفؤاد شفيق، وسليمان نجيب، ومن تأليف يوسف جوهر، ومن إخراج أحمد بدر خان وكان سعر تذكرته 30 مليما فى عام 1945، تدور أحداث فيلم عن تسافر فتحية- مديحة يسرى إلى لبنان لقضاء فترة نقاهة، تاركة وراءها زوجها سامي، تتعرف فتحية على شاب مصري في لبنان في الوقت الذي يقع فيه زوجها سامي في غرام سعاد اللعوب، ويقضي معها أوقاته.

فيلم قبلة فى لبنان

فيلم ليلة الجمعة:

هو من أشهر أفلام الكوميدى طرحت فى عام 1945، وكان من بطولة أنور وجدى، وإسماعيل يس، وتحية كاريوكا وعبد الفتاح القصرى، ومحمد عبد المطلب، وثريا حلمى،ومن تأليف وإخراج كمال سليم، سعر تذكرته 30 مليما.



فيلم ليلة الجمعة

تدور قصة فيلم عن المعلم عبدالفتاح القصرى يجبر ابن أخيه أنور وجدى على الزواج حتى لا يحرمه من الميراث، بالفعل يتزوج أنور، لكنه يذهب ذات مرة مع صديقه للسهر في كباريه ويتعرف على تحية الراقصة التي تعود به ثملًا إلى بيته، ويحضر العم ليتأكد من زواج ابن أخيه فيجد تحية فتدعى أنها زوجته، وحين تظهر زوجته الحقيقية يقدمها بوصفها زوجة الصديق.