شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يحقق مليون مشاهدة بأغنية "قولت أخونه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المطرب محمد محيى من خلال ثالث أغانى ألبومه الجديد "بتاع زمان" والتى تحمل عنوان "قولت اخونه" مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب، وهى من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع فهد.

وطرح محمد محيى أول أغنيتين من ألبومه المنتظر، وهما "سهرانين" من كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا، والثانية "فوضت أمرى"، وهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.

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ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانيا.

ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.