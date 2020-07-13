شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة فيلم "الغسالة" بمسلسل "dark".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تم إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم "الغسالة" أصبح من الواضح أن فكرته الأساسية تدور حول السفر عبر الزمن من خلال الغسالة، ولكن تزامن الإعلان مع عرض الموسم الأخير من مسلسل Dark أدى بالجمهور إلى عمل بعض المقارنات الكوميدية بين العملين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

النظرية التي يطرحها الجمهور تتعلق بأن الغسالة هو العمل الأصلي، وبالرغم من أن Dark تمت صناعته أولاً، فالأمر غير مهم لأن العملين يعتمدان على السفر عبر الزمن.

في مسلسل Dark يمكن أن يقابل الشخص أكثر من نسخة منه في الماضي والمستقبل، وهو ما ظهر في إعلان الغسالة عبر شخصية عمر التي يجسدها محمود حميدة وأحمد حاتم والطفل محمد فرج، كذلك في العملين لا تتوقف الأسئلة عن الزمن، كما أن دائرة أو حلقة الزمن التي تتكرر في Dark يتم تشبيهها بدائرة الغسالة.