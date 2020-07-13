العثور على جثة في بحيرة بيرو موقع إختفاء نايا ريفيرا

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Jul 13, 2020
قبل ستة أيام، فُقدت نجمة مسلسل “Glee” نايا ريفيرا في بحيرة بيرو في ولاية كاليفورنيا وذلك بعدما تم العثور على ابنها البالغ من العمر أربع سنوات في القارب نائم وحيداً.
وأفادت السلطات أنه تم العثور على جثة في بحيرة كاليفورنيا ولكنها لم تؤكد رسمياً اذا ما كانت تعود الى نايا ريفيرا التي اختفت فيها قبل 6 أيام. وقالت الشرطة عبر تويتر: “تم العثور على جثة في بحيرة بيرو هذا الصباح”.
يذكر أن نايا ريفيرا كانت على متن قارب مع ابنها الذي أشار ان امه قفزت للسباحة ولم تعد للقارب. والسلطات عثرت لاحقًا على ابنها نائمًا على القارب.
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