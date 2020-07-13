نشرت بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسنى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإعلامى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: ما شاء الله - قمر -منورة بسومة يذكر أن الفنانة وخبيرة التجميل المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني طرحت أغنية باللهجة المغربية بعنوان "ايلا راح الغالي" علي قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب" منذ ساعة. Advertisements قد يهمك أيضا: فارق العمر بين تامر حسني وبسمة بوسيل يشغل الجمهور محمد محسن في أحدث ظهور لع على الانستجرام

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كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل زوجة تامر حسني على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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