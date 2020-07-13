نوال الزغبى تخطف الأنظار بأحدث إطلالة من داخل منزلها

نشرت الفنانة نوال الزغبى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لها من داخل منزلها، ظهرت فيها بتوب مفتوح.

وكتبت نوال على الصورة " في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو القليل من الالوان"

يذكر أن طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

قد يهمك أيضا:

أنغام في حالة نفسية سيئة بعد أزمتها مع زوجها الموزِّع أحمد إبراهيم

نوال الزغبي تُعلن تضامنها مع هيفاء وهبي في قضيتها مع مدير أعمالها