رانيا يوسف تنشر صورًا من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت رانيا يوسف في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية من أحد الأماكن الساحلية. ويعرض للفنانة رانيا يوسف حاليًا مسلسل "الآنسة فرح"، على شاشة "Mbc4". وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسل "الحرامي"، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ10 حلقات، بطولة أحمد داش، رانيا يوسف، كارولين عزمي، رانا رئيس، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد سلامة.

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