بعد إعلان اعتزالها الفن.. لقاء سويدان تعود بعمل مسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: كشفت الفنانة لقاء سويدان عن عودتها مرة أخرى للفن، بعد أشهر من إعلان اعتزالها. ونشرت "سويدان"، عبر حسابها الرسمي، بموقع إنستجرام صورة تجمعها بالفنان ميدو عادل بطل العمل. Advertisements وعلقت: "عشقي المسرح الغنائي وخالد الذكر الفنان سيد درويش، بإذن الله المسرحية الغنائية الاستعراضية سيد درويش قريباً بطولتي مع الفنان ميدو عادل". وكان آخر أعمال الفنان لقاء سويدان مسلسل "البيت الكبير 2" بطولة مجدي كامل، لوسي، سوسن بدر، داليا مصطفى، هادي الجيار، طارق صبري، ومن إخراج محمد النقلي.

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