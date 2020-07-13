ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار جمهورها، في أحدث ظهور لها. نشرت "صبري" صورة لها وسط الطبيعة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، محمود البزاوي، دياب، دكتور أشرف زكي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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