علي الطيب لـ"الخليج 365": أنا طبيب نفسي في "الحارث".. وهذه ظروف موافقتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان علي الطيب، إن فيلمه "الحارث" في المراحل الأخيرة من المونتاج، ومن المقرر طرحه قريبًا، لكنه لا يعرف موعدًا محددًا لذلك.

وأضاف الطيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لسه عندي دوبلاج في حاجات رايح أعملها بكرة"، لافتًا أن تصوير مشاهده تم بعد إجرائه لثلاث عمليات جراحية لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وأنه لم يُشف تماما حتى الآن، إذ تأخرت علمية الشفاء، نتيجة ما تعرض له من إجهاد فترة التصوير".

وحكى الطيب كواليس موافقته على العمل، والدور الذي يقدمه، قائلًا "في شهر فبراير كان فاضلي شهرين أو تلاتة وتعود رجلي لحالتها الطبيعية، لكن دخلت تصوير دوري في (الحارث)، كان فيه مجهود المفروض ميتعملش في المرحلة دي في رجلي، مش جري بس مجهود شغل"، لافتًا أن وقتها كان عليه تنفيذ تعليمات الأطباء وهي ألا يقف أكثر من دقيقتين على رجله، وألا يمشي أكثر من 3 دقائق مستندًا على "عكاز".

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وأشار أن "رجله" ستعود لوضعها الصحي الطبيعي، في سبتمبر المُقبل، موضحًا "هحتاج فترة لاستعادة شكلها الطبيعي"، وعن الفيلم قال "(الحارث) من إخراج محمد نادر، تعاونت معه في فيلم (طلق صناعي) وقتها كان مساعد للمخرج خالد دياب". نادر وجهة الإنتاج عرضا على الطيب الفيلم، وأبدى رأيه فيه، ولكنه أكد أنه مازال في مرحلة صحية لا تسمح له بالعمل، وبعد شهرين أعادوا الاتصال به، وجاء رده "قلتلهم لا أنا لسه مش كويس، بس أقدر الفترة الجاية ابدأ اشتغل على حاجات خفيفة من غير مجهود".

الطيب قال "السفر لسيوة كان مجهود بعد عملية، مكنتش مستوعب أوي انه هيأذيني، بس غصب عني لما بدخل اشتغل بحاول بقدر الإمكان مركزش غير مع الشغل اللي بعمله".

وأضاف الطيب "كنت سعيد بالتجربة، وبعمل دور دكتور نفسي ودي حاجة جديدة عليا، وحبيت أخوض التجربة حتى وأنا مش سليم كان بقالي كتير برفض حاجات، وقلت خلاص لو فيلم سينما وتصويره أيام قليلة خلاص كان بقالي فترة برفض مسلسلات".

"الحارث" فيلم من إخراج محمد نادر، بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، محمود الليثي.