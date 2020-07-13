علي الطيب لـ"الخليج 365": مررت بظروف نفسية صعبة وراضٍ بقضاء الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان علي الطيب إنه مر بظروف نفسية صعبة، بسبب إصابته بالرباط الصليبي، وهي الإصابة التي اضطرته لرفض الكثير من الأدوار التي عُرضت عليه الفترة الماضية، بعد نجاحه في مسلسلي "أهو ده اللي صار"، و"قابيل"، ولكنه تحمس للظهور كضيف شرف في فيلم "الغسالة"، ثم المشاركة في فيلم "الحارث".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، متحدثًا عن فترة مرضه: "الحمد لله أنا في نعمة كبيرة وراضي باللي حصل قضاء وقدر، كنت حققت خطوات مهمة جدًا، وأكثر فترة عُرض عليّ شغل فيها كان وقت التعب، قدر ربنا أراد إن بعد (قابيل) أعمل 3 عمليات بسبب تعرضي لقطع في الرباط الصليبي، الموضوع كان مؤلم جدًا، ربنا أراد وتعطلت، لكن حمدت ربنا لأن بعدها جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد، وكأن ربنا يهون عليّ، هذه الفترة الصعبة، وكنت اتدربت على الجلوس مع عائلتي، إذ كنت أذهب للعلاج الطبيعي وأعود لبيتي وسط أسرتي".

واختتم: "عانيت من إحباط، كانت فترة صعبة أكتر حد بيحسها لعيبة الكورة، وعديت مرحلة كبيرة الفترة اللي فاتت، وهانت عرفت إن قدامي 3 أشهر وأرجع أحسن".

جدير بالذكر أن علي الطيب ينتظر عرض فيلمه "الحارث" الذي يقابل فيه أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، كما يطل إطلالة خفيفة الظل بمشهد أمام الفنان محمود حميدة في فيلم "الغسالة"، يعيده لتسعينيات القرن الماضي.