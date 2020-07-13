ندى بسيوني تعلق على تصريحات الفنان لطفي لبيب عن اعتزاله الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، على تصريحات الفنان الكبير لطفي لبيب أمس، ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الابراشي، والذي أعلن فيها عن معاناته مع المرض، وتفكيره في الاعتزال.

وكتبت: "شفاك الله وعفاك يا أستاذ لطفي لبيب يا جميل، ربنا ما يجيب اعتزال، راجع أحسن من الأول الشاشة متستغناش عن فنك وطلتك".

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ندى بسيوني، في سباق دراما رمضان بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، محمود حجازي، نسرين أمين، نبيل عيسى، كريم قاسم.