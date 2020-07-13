تراند اليوم : أول صور لغادة عبد الرازق مع زوجها الـ 12

قامت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بنشر عدة صور خلال الإجازة الصيفية،برفقة زوجها هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الماضي "سلطانة المعز".

وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت في شهر مايو الماضي أنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

وتعاونت غادة عبد الرازق مع هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما، حيث نفتها لاحقا.

بينما كشفت عبد الرازق قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما.

ونوّهت أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج، لافتة إلى أنها تزوجت مرات عديدة، حيث كان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك.