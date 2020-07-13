تراند اليوم : المال مقابل الدم.. فيلم وثائقي لتبرئة نانسي عجرم وزوجها

وعلق النشطاء على الفيلم الوثائقي بالقول : " بدأ الترويج للفيلم الوثائقي الذي تم تصويره بعد دفع الأموال من نانسي عجرم لأهل المقتول ولمعد البرنامج لقلب الحقيقة وتغيير أقوالهم .. مال مقابل الدم".
يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، 16 من الشهر الجاري، بفارغ الصبر عرض الوثائقي الذي سيبث عبر خدمة "شاهد vip" بعنوان "الرواية الكاملة".
والفيلم الوثائقي من إعداد وحوار جو معلوف، منتج منفذ وكتابة واخراج رامي زين الدين، شركة سكوب برودكشن.
وبحسب مصادر لـ LBCI، فقد تم الكشف عن تفاصيل الوثائقي المنتظر ومدته حوالي الساعة والنصف، والذي بدأ الإعداد له قبل نحو شهر، وتم تصويره بين لبنان وسوريا.
وفي التفاصيل يتضمن الوثائقي مقابلات أجريت مع نانسي عجرم وبعض من أفراد عائلتها، والعاملين في الفيلا التي وقعت فيها الجريمة.
كما يتحدث خلال هذا الوثائقيزوجة نانسي عجرم فادي الهاشم، للمرة الأولى عمّا حصل في تلك الليلة التي اقتحم فيها الشاب محمد الموسى الفيلا حيث وقعت الجريمة.
، كما سيتخلله مشاهد كاملة من كاميرات المراقبة التي توثّق الحادثة.
الوثائقي سيتاح فيه أيضا الحديث للطرف الثاني، من خلال مقابلات مع عائلة الراحل محمد الموسى في سوريا بعدما تعذّر عليهم القدوم إلى لبنان بسبب جائحة كورونا وإغلاق الحدود بين البلدين.
يذكر أن التحقيق في قضية مقتل الشاب محمد الموسى لم يصل إلى نهايته، إلا أن محامي العائلة غابي جرمانوس كان قد أعلن في وقت سابق أن الدكتور فادي الهاشم قد لجأ إلى القانون، واضعا بحوزته كل المعلومات التي توافرت من كاميرات المراقبة.
كما نفى كل ما أشيع حول معرفة مسبقة بين أسرة نانسي والضحية، منوها أن لا عائلة موكله ولا العاملين في المنزل على معرفة مسبقة بالموسي.
وجاء الفيلم الوثائقي الذي يحمل "الرواية الكاملة" بعد القضية التي هزت المجتمع اللبناني والعربي، وتحوّلت إلى قضية رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة، والتي تتعلق بمقتل الشاب محمد الموسى على يد زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم داخل فيلا الأخير.