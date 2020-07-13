لقاء سويدان تتراجع عن قرار إعتزالها الفن بسبب سيد درويش

بعد أن أعلنت عن اعتزالها الفترة الماضية، وبررت ذلك بعدم قدرتها على التعامل مع الوسط الذى تشوبه "الشللية" وخلافه، تعود الفنانة لقاء سويدان عالم الفن، من خلال مسرحية "سيد درويش" الذى يلعب بطولتها الفنان ميدو عادل. عادل. وأعلنت "لقاء" عن خوضها تجربة العودة للمسرح، عبر حسابها الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وقالت : "بسم الله توكلنا على الله.. العرض الغنائى الاستعراضى سيد درويش". Advertisements يشار إلى أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير 2"، والذى عرض فى عام 2019، من تأليف أحمد صبحى، إخراج محمد النقلى، واشترك فى بطولته كلاً من: سوسن بدر، لوسى، مجدى كامل، داليا مصطفى، هادى الجيار، طارق صبرى، دنيا المصرى، ريم هلال، وعدد كبير من الفنانين.

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