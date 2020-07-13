مشروع فيلم الزُقاق يفوز بجائزة المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي

حصل مشروع فيلم الزقاق للمخرج باسل غندور على جائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام "Eastern Promises"، ضمن فعاليات المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك، ويعد أول فيلم روائي طويل لـباسل غندور.

ويعد المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948، وقدم المهرجان نسخة افتراضية

من برنامج "Eastern Promises" ضمت مشاريع الأفلام في مراحل مختلفة من التطوير والإنتاج من وسط وشرق أوروبا، ومنطقة البلقان، والاتحاد السوفيتي السابق، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وتدور أحداث الفيلم حول حي ضيق تسوده خصال العنف والثرثرة المسيطران على سلوك سكانه، ويتصادم فيه بين من يحاولون الحفاظ على الأعراف

الاجتماعية وآخرين يحاولون التحرر منها.

والفيلم من إنتاج The Imaginariuim، وShawarb، وLagoonie Film Production، وتتشارك MAD Solutions وLagoonie Film Production في توزيع الفيلم، وقامت ورشة EAVE بتطوير مشروع الفيلم في 2016، وبدعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، صندوق الأردن لدعم الأفلام، مؤسسة الدوحة للأفلام، معمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام، وDubai Film Connection.

باسل غندور مؤلف ومخرج ومنتج أردني، درس السينما في الولايات المتحدة الأميركية، وشارك في تأليف فيلم ذيب الذي ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.