"قولت أخونه" لـ محمد محي تكسر حاجز الـمليون مشاهدة منذ طرحها

تجاوزت أحدث أغنية للمطرب محمد محي "قولت أخونه" حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وتعد أغنية "قولت أخونه" ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محي من ألبوم "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي

وألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، والذي يشهد تعاون الفنان محمد محيي مع عدد من الشعراء، وهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال،

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وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.

كما يضم الألبوم عدداً من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.

