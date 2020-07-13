تجاوزت أحدث أغنية للمطرب محمد محي "قولت أخونه" حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
وتعد أغنية "قولت أخونه" ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محي من ألبوم "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمديوألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد.
ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، والذي يشهد تعاون الفنان محمد محيي مع عدد من الشعراء، وهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال،
كما يضم الألبوم عدداً من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر "قولت أخونه" لـ محمد محي تكسر حاجز الـمليون مشاهدة منذ طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.