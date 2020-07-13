فيديو .. لطيفة تزيح الستار عن أحدث أغانيها رد الباب وغرب‬⁩

كشفت الفنانة لطيفة عن أحدث أغانيها، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت لطيفة ‫⁧‫ فيديو، وعلقت عليه قائلة: انتظروا قريبًا ‬⁩أغنية جديدة بعنوان رد الباب وغرب .. لكل حبايبي و بالاخص بفرح بيها حبايبي اللي حضروا مهرجانات ⁧‫تونس‬⁩ العام الماضي . حضروا مهرجانات ⁧‫تونس‬⁩ العام الماضي . Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان للشمس، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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