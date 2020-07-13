فريق الفن الصادق يحيي حفل موسيقى عربيه بساقية الصاوي

يقدم فريق "الفن الصادق" حفل موسيقى عربية بساقية عبدالمنعم الصاوي بقيادة المايسترو إسماعيل صادق، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 من يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر.

يسعى فريق "الفن الصادق" بجهد كبير لتقديم أغانى الزمن

الجميل بشكل جديد ومبدع حتى يعرف الجيل الحالى والجديد قيمة مطربى وفناني الزمن الخالد الجميل.

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ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها

بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.