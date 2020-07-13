نجل كريستيانو رونالدو ذو الـ”10 أعوام” تحت طائلة القانون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الشرطة البرتغالية تحقق في ظهور جونيور، نجل كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وهو يقود “جيت سكي” في البحر بمفرده رغم صغر سنه، وهو ما يعد مخالفا للقانون.

وأوضحت صحيفة “الصن” البريطانية في تقرير لها أن إيلما، عمة جونيور وشقيقة الدون، نشرت فيديو للطفل البالغ من العمر 10 سنوات عبر حسابها بموقع “أنستقرام” للتواصل الاجتماعي.

وهذا الأمر تسبب في أزمة للطفل، مما جعل شقيقة رونالدو تقوم بحذف الفيديو من على حسابها الرسمي.

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وأشار الإعلام البرتغالي إلى أن الفيديو قد تم نشره يوم السبت خلال تواجد الطفل في جزيرة ماديرا لقضاء الإجازة مع أقاربه.

ومن جانبه، كشف جوريرو كاردوسو، رئيس شرطة ماريتيمو البرتغالية، أن هناك تحقيقات أجريت (الإثنين) في الواقعة.

وأوضح مسؤول الشرطة البرتغالية في تصريحات لصحيفة “إكسبريسو” المحلية أن التحقيقات “قد ينتج عنها دفع غرامة”.

وبحسب القانون البرتغالي، فإن رخصة قيادة الجيت سكي تمنح فقط للبالغين، بينما تتراوح غرامة قيادة الجيت سكي بدون رخصة بين 268 و2688 جنيها إسترلينيا.