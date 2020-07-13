أول تعليق لمي كساب على انفصال زوجها أوكا عن رفيق دربه الفني أورتيجا

رنا صلاح الدين - أعلن مطرب المهرجانات أحمد متولي الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله رسمياً عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا.

وفي أول تعليق للفنانة المصرية مي كساب على انفصال زوجها أوكا عن زميله أورتيجا، كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "لنا في الله ظن لا يخيب.. سهل تضحك علي الناس لكن صعب تضحك علي ربنا".

وأضافت، في تصريحات صحفية: " ألف حمد وشكر ليك يارب، الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير”، مؤكدة أنهل ليست لها أي علاقة من قريب أو بعيد بانفصالهما.

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وتابعت: "جوزي بني أدم طيب ومؤمن بالله وكل أعماله هو السبب فيها من لحن وتأليف وتوزيع وأفكار، وكل هدفه فى الحياة ارضاء ربنا، ومش بتاع شو إعلامي أو كلام فى تليفزيون وهيرد على كل حاجة بشغله فقط مش بالكلام أو الفيديوهات”.

ونفت نية أوكا تكوين ديو جديد مع مطرب آخر، بقولها: “أوكا بيشتغل لوحده وبقاله 8 شهور لوحده على قناته على اليوتيوب، وأوكا ليس لديه مشاكل أو خلافات مع أى حد فى الوسط الفني لكنه الآن يفضل العمل بمفرده”.

مي كساب

وكان أورتيجا قد نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص بموقع “انستجرام”، أعلن فيه انفصاله عن أوكا، وأكد على أن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما.