بعد قتلها لزوجها الفنانة عبير بيبرس تتراجع عن اعترافها

رنا صلاح الدين - بعد اعترافها في محضر الشرطة بقتل زوجها عمرو سيد بعد مشاجرة وقعت بينهما برقبة زجاجة، عادت الفنانة المصرية عبير بيبرس، أمام النيابة لتكشف تفاصيل جديدة في الحادثة.

وقال محامي المتهمة أحمد البحقيري إنه وفقا لما جاء في اعترافات موكلته قد تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ ثمانية أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما وإنه دائماً ما كان يتعدى عليها بالضرب والسبّ.

وأضاف أنه في يوم الحادث نشبت مشاجرة بينهما بسبب خلافات مادية نظراً لأنه اقترض منها المال وخلافات أخرى تتعلق بزوجته الأولى.

وأوضحت عير بيبرس أن المشاجرة تطورت بينهما وسقط زجاج مكتبه داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره، لافتة إلى أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقد أثارت قضية قتل الممثلة عبير بيبرس لزوجها جدلاً كبيراً، خاصة بعد إلقاء القبض عليها واعترافها خلال التحقيقات بقتل زوجها خلال شجار بينهما في منزل الزوجية في البساتين، وفي التفاصيل حكت عبير أن المشاجرة لم تستمر سوى ثلاث دقائق.