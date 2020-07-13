مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف تفاصيل زواجهما السري وانفصالهما ويرد على اتهامه بالنصب

رنا صلاح الدين - رد محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تصريحاتها الأخيرة والتي اتهمته بالسرقة والاستيلاء على ممتلكاتها الخاصة بموجب التوكيل الرسمي الذي خصته به للتصرف باسمها في مصر.

محمد وزيري، نفى كل تصريحات هيفاء موضحاً أنه كان على وفاق مع الفنانة حتى عام 2019، وبدأت الأزمة عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".

هيفاء وهبي محمد وزيري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير الفيلم، موضحاً أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجئ بعدها أنها لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.

وتابع من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات تفرض بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، قائلا: "بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسمياً في فبراير من هذا العام".

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وأوضح، أنه لم يريد إعلان الزواج من هيفاء وهبي، وقبل أن يقال عنه بأنه مدير أعمالها، وكان زوجها وقتها، وتابع: "كانت علاقتي بيها طوال الوقت هو الاهتمام بها ولدي قسيمة الزواج الخاصة بنا وقدمتها للمحكمة".

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

وأردف محمد وزيري، أنه طلب من الفنانة الحضور لمشاهدة الفيلم، وكان ذلك في فبراير من العام الحالي، ومن بعد ذلك الاتصال لم ترد علي اتصالاته، قائلا: "من بعدها استعنت بالمحامين وقررت التزام الصمت لأنها زوجتي ولن أقبل بأن أظهر واتحدث أمام الجميع، لن أكون مدير أعمالها وكذلك كما أدعت بوجود توكيل كما أنني لم أهددها هوا في ايه عند هيفاء عشان اهددها".

كما رد على التصريحات التي أطلقتها حول استيلائه على أكثر من فيلا تعود ملكيتها لها في مصر وتحويلها لاسمه، بموجب التوكيل الي منحته إياه نافيا هذا الكلام.

هيفاء وهبي ومحمد وزيري