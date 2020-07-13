بالصور – تغيير كبير في ملامح كلوي كارداشيان يثير الجدل

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان متابعيها بصورة سيلفي جديدة لها، بدت فيها مختلفة بشكل واضح، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها الذين تساءلوا عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها أخيراً.
وبسبب الاختلاف الكبير والتغيّر في ملامحها، واجهت كلوي الكثير من الانتقادات لخضوعها لعمليات جراحية تجميلية، وأكد العديد من المتابعين على شفتيها اللتان تشيران إلى أنها خضعت لعملية تجميل لتكبيرهما، أما البعض الآخر فقد تكهّن بأنها قامت ببعض الحيل بأحمر الشفاه لتبدو شفتاها بهذا الشكل.
في المقابل، دافع أشخاص آخرون عن كلوي، لافتين إلى أنها قد تكون استخدمت تطبيق FaceApp قبل نشر صورها عبر حسابها الخاص على “انستغرام”، لا سيما وأن نجمة تلفزيون الواقع أصرت بأنها لم تخضع لأي عملية جراحية أو تغيير في وجهها.
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