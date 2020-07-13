شركة عالمية تختار مهند الحمدي كوجه إعلاني لمجموعتها الجديدة في الشرق الأوسط!

متابعة بتجــــــــــرد: بالتعاون مع الممثل والإعلامي السعودي مهند الحمدي تستعد العلامة التجارية العالمية ALDO لإطلاق مجموعتها الجديدة “Time to Shine Collection” في الثالث عشر من يوليو حصريا ً في منطقة الشرق الأوسط.

مهند الحمدي الذي ترك بصمة في الإعلام، لمع اسمه في الدراما الخليجية والعربية مؤخراً وبات يعتبر من أبرز النجوم الشباب على الساحة العربية، هو أيضاً مثال للعديد من الرجال في كل ما يختص بالموضة.

وفي إطار هذه الحملة فقد تم تصويرها في شهر شباط الفائت في ولاية “لوس أنجلس” الأمريكية، والى جانب مهند الحمدي، شارك بإطلاق هذه المجموعة إثنين من أهم عارضي الأزياء وصانعي المحتوى على مواقع التواصل الإجتماعي وهما Mahlagha Jaberi وGabriela Bloomgarden. وقد صوّر الحملة الإعلانية المصور العالمي Max Abadian، والمخرج Rebecca Chriqui.

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وقد عبّر الحمدي عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، وبارتياحه في التصوير مع فريق العمل وبهذه التجربة ككل. أما في ما يخص المجموعة، فهي تتألف من الإكسسوارات العصرية التي تتميز بالتنوع الراقي وتناسب جميع الأذواق.

يذكر أن المجموعة ستكون متوفرة ابتداءً من 13 يوليو 2020، في جميع فروع ALDO في المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وعبر الإنترنت، وعلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ ALDO.

أما في يخص مشاريعه القادمة، يواصل مهند الحمدي تصوير مسلسل “دفعة بيروت” في لبنان والمتوقع عرضه في الأشهر المقبلة.