ابنة غادة عادل تسرق الأنظار منها

متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لمجدي الهواري، طليق الفنانة المصرية غادة عادل، لفتت أنظار الكثير من المتابعين وظهر فيها برفقة ابنتهما التي حازت بجمالها إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين.

كما نشر الوالد صورة لها بمفردها وهو ما أطلق موجة واسعة من التعليقات حيث رأى الكثير من الناشطين أنها كبرت واصبحت شابة جميلة. وقارن بعضهم بينها وبين والدتها ورأوا أنها تشببها إلى حد ما فيما أشار آخرون إلى العكس لافتين إلى أنها نسخة عن والدها وأنها أكثر منها جمالاً. وتعليقاً كتب الهواري: “أنا وقلبي على البحر”.

ويشار إلى أن غادة تشارك في بطولة فيلم “هيكل نظمي” إلى جانب الفنان المصري رامز جلال. وتؤدي فيه دور طبيبة تشارك رامز الذي يعمل صحافياً حل العديد من الأزمات التي يواجهها.

كما يظهر في العمل عدد من أبرز نجوم الشاشة المصرية ومنهم خالد الصاوي وبيومي فؤاد وحمدي المرغني وانتصار. ويشار إلى ان هذا التعاون هو الثالث لهما حيث ظهرا معاً قبل ذلك في فيلم “عيال حبيبة” مع حمادة هلال وحسن حسني ومحمد لطفي ومحمد نجاتي ثم في “الباشا تلميذ” إلى جانب كريم عبد العزيز ومها أحمد ومحمد رجب.