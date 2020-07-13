شكرا لقرائتكم خبر عن صباح التفاؤل.. حلا شيحة ومحمد رجب في أحدث ظهور .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يظهرالنجوم والمشاهير بشكل مختلف يومياً عبر حساباتهم الشخصية، لمشاركة متابعيهم وجمهورهم بتفاصيل حياتهم، وتأتي بعض تلك التفاصيل برسائل تدعو للتفاؤل وفي مرات آخرى للحفاظ على سلامتهم الشخصية كما حدث في أزمة فيروس كورونا التي شهدها العالم مؤخراً.

وفي رسائل تفاؤل جديدة، حرصت الفنانة حلا شيحة، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، والتي تبدو فيها داخل حديقة منزلها الخاصة ووسط الأشجار، وسرعان ما حصدت على الكثير من التعليقات بعد دقائق من نشرها للصورة.

كما حرص الفنان محمد رجب، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بأحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليوجه رسائل تفاؤل للجميع، وسرعان ما استقبل عدد كبير من التعليقات، أبرزها من الفنان محمد عز.

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من ناحية أخرى أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل على السوشيال ميديا، بعدما قامت بحذف جميع فيديوهاتها التى نشرتها على تطبيق "تيك توك" أثناء العزل المنزلى، ولم تترك حلا على حسابها سوى فيديو واحد تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير، وكتبت معلقة: "الصمت أحسن كتير من الكلام، حيث أثار التصرف حفيظة متابعيها بدون أسباب.

وكانت حلا شيحة قد خضعت لعملية تجميل في الفترة الماضية، وكشف لوسائل الإعلام أنها ندمت على تلك الخطوة، وأكدت عدم خوضها تلك التجربة مرة أخرى، خاصة أن عملية التجميل جعل شكلها متغيرا وأصبح مختلفا نوعاً ما.





يشار إلى أن حلا شيحة قررت العودة إلى التمثيل مرة أخرى في 2018، وقدمت آخر أعمالها مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة الكبيرة يسرا، وعرض في شهر رمضن الماضى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، عبير صبرى، خالد أنور، هنادى مهنى، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، مصطفى درويش، لطيفة فهمى، هدى لاتربى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج سامح عبد العزيز.