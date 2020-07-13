شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الشقيقان كريم و أحمد فهمى أيام الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان كريم فهمى، جمهوره عبر حسابه على خاصية ستورى إنستجرام، صورتين الأولى له في طفولته والثانية مع شقيقه الفنان أحمد فهمى فى نفس الفترة وقارنهما بصورهما في الكبر، ليكشف لمتابعيه عن التغييرات و الفرق بين الصورتين.









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من جانب آخر، ينتظر الفنان كريم فهمى استئناف تصوير أكثر من عمل سينمائى توقف بسبب انتشار فيروس كوورنا، حيث أوضح فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه قارب على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه "ديدو"، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، من تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

وفى سياق آخرينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى إلا أن قرارغلق دور العرض بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العمل الذى يشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.