شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان بيل يعلم ابنه ركوب الأمواج فى أقل من 10 أيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم كريستيان بيل يحرص خلال تلك الفترة على تعليم ابنه مهارات السباحة وركوب الأمواج، مثلما ظهر مؤخراً من خلال تقرير نشره موقع ديلي ميل الذى أكد أن الممثل الشهير يحاول منذ فترة تعليم ابنه تلك الرياضة، وهو ما بدا جلياً مؤخراً حيث ظهر عليه التعلم بسرعة خلال أقل من 10 أيام مثلما ظهر خلال الصور التي كشفت ذلك، حيث بدا قبل تلك المدة محاولات من جانب بيل فى تعليم ابنه.



بيل

بعدما بدا علي الثنائي الاستمتاع بركوب الأمواج معاً بالإضافة إلى لهوهما أثناء السباحة، كما اتضح في قيام بيل بالحركة الشهيرة هاي 5 مع ابنه، والذى ربما حاول بذلك إثبات ما يمتلكه ابنه من مهارة تعلمها بسرعة حيث بات يبحر بسهولة وأريحية.

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هذه المرة ليست الأولى التي يظهر فيها بيل أثناء ممارسة هوايته المفضلة فى ركوب الأمواج، حيث ظهر منذ أسبوع على أحد الشواطئ في لوس أنجلوس، بمجرد ما أن أعلنت الولاية تطبيق إجراءات الفتح الجزئي وتخفيف قيود كورونا، حتي ظهر على الشاطئ وهو يمارس هوايته المفضلة من خلال السباحة على لوح التزلج الخاص به.

لكن يبدو أن النجم الشهير قرر تعليم ابنه، وفقاً لما جاء فى تقرير موقع ديلي ميل، الرياضة التى يعشقها مثلما ظهر خلال الصور الذى التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي للنجم الشهير الذى حقق نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير الذى يدور حول عالم السيارات والصراع التاريخي ما بين فورد وفيراري، حيث شاركه بطولة الفيلم النجم مات ديمون.