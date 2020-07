شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة الكورية Exo-SC تسيطر على التريند تزامنا مع إطلاق ألبومها الأول #1BillionViews والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت الفرقة الكورية الشهيرة Exo-SC، على تريند الأكثر تغريداً وتداولاً عبر منصة السوشيال ميديا تويتر، تزامناً مع إطلاق ألبومها الأول الكامل والذي يأتي بعنوان 1 Billion Views، والمقرر طرحه اليوم عبر منصات الأغاني المختلفة.



قائمة تويتر العالمية

ومن المقرر ان تصدر الفرقة الموسيقية الكورية البومها الأول الكامل اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً، بعد شهرة واسعة حققوها عن طريق الأغاني الفردية، وسيضم الالبوم الجديد ثلاثة أغاني من تأليفهم وهو ما يدل على نموهم كموسيقيين بالإضافة الى أصواتهم التي سرعان ما حصدت شعبية كبيرة.

Advertisements

وقبل ساعات من طرح الألبوم الجديد، سيطر جمهور الفريق الكوري على زمام قائمة تويتر، للتغريد في حب فريقهم الغنائي، وسرعان ما شارك الكثير من معجبي الفريق الكثير من الفيديوهات لبعض اغانيهم السابقة عبر حساباتهم الشخصية.

ويتضمن الألبوم المصغر اغانى فردية تأتي بعنوان، "What a Life" و "Just Us 2" و "Closer to You".





ووفقاً لوكالة SM Entertainment، فإن الفرقة الغنائية الرئيسية EXO، باعت باع أكثر من مليون نسخة من اغنيتها الأخيرة منذ إصدارها في مايو، وهو ثاني أكثر عدد مبيعات بعد البوم Delight ، الذي يعد أول ألبوم كوري لفنان منفرد يبيع أكثر من مليون نسخة منذ عام 2001