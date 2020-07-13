شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ مارجوت روبى بعد ربط اسمها بـ ويل سميث وخيانته لزوجته معها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر اسم الممثلة مارجوت روبي علي موقع تويتر خلال الأيام الماضية من قبل رواد الموقع الشهير، ممن أكدوا على أنها كان لها علاقة بـ ويل سميث خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تصدر حديث جادا سميث زوجة الفنان الشهير المواقع والصحف بعدما اعترفت له بخيانتها له مع مغني راب.



مارجوت روبى

وهو الأمر الذى دفع رواد تويتر للتأكيد على أن ويل سميث كان على علاقة بـ مارجوت روبي، حيث إنه لم يكن يلعب دور الفتي الطيب أثناء زواجه وإنما خان زوجته معها، وذلك رغم تكذيب تلك القصة مراراً من قبل زوجة ويل سميث نفسها قبل سنوات.

مارجوت روبي بدورها ظهرت خلال الساعات الماضية وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل الذى كشف عن أنها تجاهلت ربط اسمها بكافة الأنباء الأخيرة، وظهرت مميزة في إطلالتها الأخيرة كعادتها.





روبى تتصدر التريند

على جانب آخر ذكر موقع فارايتي أن عدد مشاهدات حلقة جادا سميث والتي اعلنت فيها عن خيانتها لزوجها ويل سميث، حققت 15 مليون مشاهدة علي الفيس بوك في 24 ساعة فقط، فيما استطاعت الحلقة أن تصل حاليا إلي 22 مليون مشاهدة علي صفحة البرنامج بالفيس بوك.

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روبى وسميث

وشهدت الحلقة اعتراف جادا زوجة النجم العالمي ويل سميث بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا أثناء زواجها من ويل سميث.

وجلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على Facebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا.